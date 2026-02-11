Incidente stradale in autostrada A1 | auto ribaltata finisce contro un camion due feriti portati a Torregalli

Un incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A1, vicino a Firenze. Un’auto ha perso il controllo ed è finita rovesciata contro un camion. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate all’ospedale di Torregalli. L’incidente ha creato code e rallentamenti, e la polizia sta ancora ricostruendo la dinamica. Per fortuna, nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

Un'auto si è ribaltata finendo contro un camion. È successo ieri sera, martedì 10 febbraio, intorno alle 19, all'altezza del chilometro 286, tra il bivio con la autostrada A11 Firenze-Pisa e l'uscita Firenze Scandicci, in direzione sud. Secondo quanto ricostruito, il ribaltamento sarebbe avvenuto a seguito del contatto laterale tra due vetture, forse in fase di sorpasso: da qui la perdita di controllo di una delle due auto, ribaltatasi e finita contro il camion. Tantissimo lo spavento e due i feriti. Quanto ai due feriti, per fortuna è andata loro abbastanza bene: entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Torregalli ma le loro condizioni non sono apparse gravi, uno in codice giallo e uno in codice verde.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

