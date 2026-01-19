Narni Giovanni Boccaccio e il Decamerone protagonisti della 58esima edizione della Corsa all' Anello
Per la 58ª edizione della Corsa all’Anello di Narni, si celebra il 650º anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, figura di spicco della letteratura italiana. L’evento renderà omaggio allo scrittore e al suo capolavoro, il Decamerone, attraverso iniziative culturali e tradizionali. Un’occasione per riscoprire le radici storiche e letterarie di Narni, valorizzando il patrimonio culturale locale e il legame con il grande scrittore toscano
Sarà Giovanni Boccaccio il protagonista della 58esima edizione della Corsa all’Anello di Narni, nel 650esimo anniversario della sua morte. Il tema è stato svelato durante lo scorso Festival delle Arti del Medioevo dalla storica medievalista Letizia Pellegrini, da tempo collaboratrice.🔗 Leggi su Ternitoday.it
