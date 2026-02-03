Alis e Veronafiere presentano la 5°edizione di LetExpo a Verona dal 10 al 13 3

Questa mattina, Alis e Veronafiere hanno svelato in anteprima le novità della quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata a logistica e trasporti. Con il Viceministro Edoardo Rixi, hanno presentato le tematiche principali che saranno al centro dell’evento, in programma dal 10 al 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona.

(Adnkronos) – Alis e Veronafiere illustrano in anteprima, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, a le principali novità e tematiche della quinta edizione di LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona. La manifestazione, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere, si conferma l’evento italiano ed europeo di riferimento per trasporti, logistica, mobilità sostenibile, servizi alle imprese, formazione e lavoro, rafforzando il dialogo tra imprese, istituzioni, territori e giovani. In fiera saranno presenti i top player del mercato, tra imprese di trasporto e logistica, porti e interporti italiani e internazionali, operatori delle filiere industriali, energetiche e tecnologiche, case costruttrici, società di servizi e consulenza, enti pubblici, associazioni, centri di ricerca ed enti di formazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

