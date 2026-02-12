Comitato pro Nuova Pescara di Spoltore | La Regione ha fatto chiarezza ora basta speculazioni e avanti con la fusione

La regione ha chiarito una volta per tutte, eliminando ogni dubbio sulla fusione tra Spoltore e Pescara. Il comitato pro Nuova Pescara di Spoltore, guidato da Marco Di Marzio, accoglie con soddisfazione le parole dei vertici regionali e ora chiede di chiudere definitivamente le polemiche e le tensioni politiche. Basta con le speculazioni, si passa ai fatti concreti per realizzare la nuova città.

Di Marzio che ribadisce che, per il comitato, la soluzione migliore sia quella di nominare un commissario e chiudere così definitivamente la questione. Parole, quelle di Di Marzio, che suonano anche come una risposta al sindaco Chiara Trulli e al presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani che, al contrario, hanno espresso non poca contrarietà alle parole dei due presidenti che hanno chiaramente detto che il cronoprogramma non cambia: che sia con un percorso condiviso e che rispetti cioè quanto previsto dalla legge regionale, o che sia con un commissariamento, così come la stessa legge prevede, la Nuova Pescara nascerà il 1 gennaio 2027.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il 10 gennaio, presso la sala consiliare di Spoltore, si terrà un confronto tra i comitati pro e contro la Nuova Pescara.

Matricciani di Spoltore annuncia la volontà di chiedere l’interruzione del processo di fusione, ritenendo che l’idea di una Nuova Pescara sia ormai superata.

