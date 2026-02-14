Il comitato di Spoltore No alla fusione con Pescara e Montesilvano lancia la richiesta di un nuovo referendum

Il comitato di Spoltore per il No alla Fusione invia formale richiesta indirizzata al sindaco e al consiglio comunale di Spoltore per l'indizione di un referendum consultivo comunale Il comitato di Spoltore per il “No alla fusione” mette in discussione l'attuale processo di costituzione della "Nuova Pescara" alla luce della legge regionale 17 marzo 2023, numero 13. «I punti chiave della nostra iniziativa7, si legge in una nota, «necessità di un voto attuale: sono passati troppi anni dall'ultimo referendum e il contesto economico e istituzionale è radicalmente mutato. Contro l'imposizione dall'alto: la fusione non deve essere un destino inevitabile o un'imposizione politica, ma un progetto condiviso basato su dati certi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La regione ha chiarito una volta per tutte, eliminando ogni dubbio sulla fusione tra Spoltore e Pescara.

