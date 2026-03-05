‘Tolleranza zero’ di Vannacci | ecco il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale Porrà rimedio alla situazione attuale

Il partito Futuro Nazionale, guidato dal generale europarlamentare Roberto Vannacci, ha presentato il pacchetto sicurezza denominato ‘Tolleranza zero’. Il progetto è stato annunciato in concomitanza con l’avvio della campagna di tesseramento, che ha avuto inizio il primo marzo. La proposta si propone di affrontare la situazione attuale, promettendo di porvi rimedio.

Roberto Vannacci, generale europarlamentare, presenta misure sicurezza del partito da lui fondato. Con deputati Ziello, Sasso, Pozzolo e Simoni, consigliere regionale Toscana. "E' il primo pacchetto normativo che presenteremo a Montecitorio. Rilegittimerà forze dell'ordine e si inserirà in campo legittima difesa" M5S Toscana, Pierazzi nuovo coordinatore. Irene Galletti: “Lascio per dedicarmi a dossier strategici nostra Regione” Guerra Medio Oriente: bloccati a Beirut ragazzi fiorentini. Tornano a casa studenti toscani fermi a Dubai Futuro nazionale, via al tesseramento. Vannacci: “Una destra vera e orgogliosa che non si vergogna di fare la destra” Remigrazione in marcia a Prato, scoppia la polemica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Tolleranza zero’ di Vannacci: ecco il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale. “Porrà rimedio alla situazione attuale” Leggi anche: Vannacci lancia il suo pacchetto sicurezza in nome della «tolleranza zero» Sì al pacchetto sicurezza, ecco cosa prevede: dalla tolleranza zero sui coltelli alla tutela legale per gli agentiStretta su coltelli e armi improprie, nuove fattispecie di reato per rapine e danneggiamenti durante le manifestazioni, poteri rafforzati per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Futuro Nazionale. Temi più discussi: Vannacci lancia il suo pacchetto sicurezza in nome della tolleranza zero; La Tolleranza Zero di Vannacci: cosa c’è nel primo pacchetto di norme di Futuro Nazionale; Vannacci: la sicurezza è oggetto d’azione anche della scuola; Vannacci presenta il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale: Norme a favore delle fasce più deboli. La Tolleranza Zero di Vannacci: cosa c’è nel primo pacchetto di norme di Futuro NazionaleLa raffica di norme a Tolleranza Zero pensate da Roberto Vannacci: ecco cosa c'è nel pacchetto di emendamenti presentati ieri a Roma ... policymakermag.it Vannacci: 'Siamo l'unica novità nella politica da 10 anni, arrivano in tantissimi'Grazie a tutti i futuristi, questa è l'unica novità nella politica italiana da 10 anni, in tantissimi stanno aderendo. Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha aperto la conferenza ... ansa.it NASCE A VENOSA IL COMITATO COSTITUENTE DI FUTURO NAZIONALE IN BASILICATA Venerdì 6 marzo, presso Tenuta Lagala, si terrà l’inaugurazione del Comitato Costituente lucano di Futuro Nazionale, il nuovo progetto politico promosso dal Gener - facebook.com facebook Sondaggi politici: crescono M5S, Avs e Futuro Nazionale x.com