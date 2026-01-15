San Giuliano Terme | 200mila euro per la riqualificazione della scuola primaria di Ghezzano

Il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro dal PNRR per la riqualificazione della scuola primaria di Ghezzano. L’intervento prevede il miglioramento dell’involucro edilizio, contribuendo alla sicurezza e al comfort della struttura. Questa iniziativa rientra nel piano di investimenti volto a valorizzare gli edifici pubblici e a promuovere un ambiente scolastico più sostenibile e funzionale.

Finanziamento di 200.000 euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ottenuto dal Comune di San Giuliano Terme per la riqualificazione e il risanamento dell'involucro edilizio della scuola primaria di Ghezzano. Le risorse, assegnate nell'ambito della Missione 4 'Istruzione e Ricerca'.

