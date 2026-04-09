A San Salvo visite gratuite agli occhi riservate ai bambini

A San Salvo, dal 13 al 17 aprile, si svolgeranno visite gratuite agli occhi dedicate ai bambini. L'iniziativa mira a individuare eventuali patologie pediatriche e sarà accessibile a tutti i piccoli residenti nella zona. Le visite si terranno presso una struttura medica locale, con orari e modalità di prenotazione indicati sul sito ufficiale dell’ente organizzatore. L’obiettivo è favorire controlli tempestivi e gratuiti per i più giovani.

Dal 13 al 17 aprile si terranno, a San Salvo, visite gratuite agli occhi dei bambini, per contrastare l’insorgenza di patologie pediatriche.Lo screening ortottico è promosso dalla sezione Chieti dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e Iapb Italia ets.Le giornate di screening gratuito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Si sposta San Salvo la casa della salute mobile della Asl: screening e visite a gratuite in piazzaDa martedì 24 febbraio e fino a martedì 3 marzo (domenica 1° marzo esclusa), il personale a bordo del van sarà a disposizione degli assistiti per... Leggi anche: La dermatologia della Federico II scende in piazza: visite gratuite per i bambini Argomenti più discussi: Allagamenti a San Salvo Marina in Abruzzo; Due ordigni bellici ritrovati sulla spiaggia di San Salvo, scatta il divieto di accesso; San Salvo Marina, complesso Shangrilà inondato. Smottamenti a Monteodorisio; Emergenza idrica a Vasto e San Salvo, 'pronta risposta della Regione'. San Salvo - Solo uno dei due oggetti metallici rinvenuti era un residuato bellico, è stato rimosso dai militari - facebook.com facebook Idrovore in azione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove si registrano allagamenti in seguito alle abbondanti precipitazioni. Su diverse aree della regione vige un'allerta rossa per rischio idrogeologico. x.com