La dermatologia della Federico II scende in piazza | visite gratuite per i bambini

Sabato 14 febbraio, in Piazza Garibaldi a Napoli, la dermatologia dell’Università Federico II organizza una giornata di visite gratuite per i bambini. L’iniziativa è rivolta ai piccoli con dermatite atopica, dai 0 ai 16 anni, e mira a offrire assistenza immediata a chi ne ha bisogno. La partecipazione è aperta a tutte le famiglie, che potranno ricevere consigli e controlli senza costi.

Sabato 14 febbraio, in Piazza Garibaldi a Napoli, la dermatologia della Federico II scende in piazza a sostegno del sociale con visite gratuite dedicate ai pazienti pediatrici affetti da dermatite atopica, dai 0 ai 16 anni. L'iniziativa, in programma dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, mette a disposizione un team di esperti per offrire consulenze e counseling sul campo. "I nostri ambulatori in piazza hanno l'obiettivo di facilitare l'accesso ai percorsi di cura per una patologia che ha numeri rilevanti e un impatto negativo sulla qualità di vita, soprattutto nei più piccoli – spiega la professoressa Maddalena Napolitano, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia allergologica della Federico II – L'iniziativa propone un sistema di supporto e assistenza domiciliare che possa aumentare le possibilità diagnostico-terapeutiche e favorire l'afflusso dei pazienti con forme moderate-gravi ai centri di riferimento".

