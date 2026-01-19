Orti Sociali di Spazio4 aperte le candidature per le parcelle degli orti

Gli Orti Sociali di Spazio4 hanno aperto le candidature per le parcelle destinate ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Questa iniziativa offre l’opportunità di coinvolgersi in un progetto di agricoltura urbana, formazione e partecipazione cittadina nel centro della città. Un’occasione per vivere un’esperienza concreta di sostenibilità e comunità in un contesto urbano.

Gli Orti Sociali di Spazio4 aprono le candidature e invitano giovani tra i 18 e i 35 anni a partecipare a un’esperienza di agricoltura urbana, formazione e cittadinanza attiva nel cuore della città. Dal 19 gennaio al 14 febbraio 2026 è possibile candidarsi per ottenere una delle quattro parcelle.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Orti urbani, aperto un bando per l’assegnazione di 34 orti

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 34 orti urbani a Bergamo, promosso dall’Amministrazione comunale. Questa iniziativa mira a promuovere l’agricoltura sostenibile e la partecipazione civica, offrendo ai cittadini l’opportunità di coltivare spazi verdi e favorire la cura condivisa del territorio cittadino.

