tutti a lezione di sicurezza stradale agenti in cattedra alle superiori

Gli agenti stanno tenendo lezioni di sicurezza stradale nelle scuole superiori della Provincia di Monza e Brianza, in vista della fine del progetto “Mobilità sicura” prevista per il 17 marzo. L’iniziativa coinvolge gli studenti, che ascoltano le spiegazioni su comportamenti corretti e norme di circolazione. Le lezioni si svolgono in aula, con il supporto di materiale informativo e dimostrazioni pratiche.

Va verso la conclusione (17 marzo) il progetto "Mobilità sicura" della Provincia di Monza e Brianza. Avviato un anno fa e finanziato dal Fondo contro l'incidentalità notturna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato assegnato alle proposte più meritevoli degli enti locali attraverso un bando di Unione province italiane. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la polizia provinciale, gli istituti scolastici e partner locali come l'Associazione italiana vittime e infortuni della strada. Il progetto si è sviluppato lungo tre direttrici: educazione, presidio del territorio e comunicazione digitale – coinvolgendo non...

A lezione di sicurezza stradale. Sale in cattedra a Meda l’atleta paralimpico OssolaMeda si prepara ad accogliere, mercoledì 21, un appuntamento di grande rilievo dedicato alla sicurezza sulle strade.

Dalla scuola dell’infanzia alle superiori, il Comune investe su sicurezza stradale e inclusioneGli assessori Baredi e Ferrini illustrano le diverse attività svolte negli ultimi cinque anni scolastici, le prospettive future e le modalità di...

