Verso Benevento-Catania Toscano | Un solo risultato per riaprire il campionato

Nella vigilia della partita tra Benevento e Catania, Mimmo Toscano ha dichiarato che un solo risultato può riaprire il campionato. I rossazzurri affrontano la seconda trasferta consecutiva in Campania, dopo aver pareggiato contro la Salernitana. In conferenza stampa, Toscano ha anche commentato il divieto di trasferta per i tifosi etnei.

Vigilia dello scontro diretto tra Benevento e Catania, seconda trasferta consecutiva in Campania per i rossazzurri dopo il pareggio contro la Salernitana, e in conferenza stampa Mimmo Toscano parte dal tema extra campo legato al divieto di trasferta per i tifosi etnei. “C’è stato un comunicato da parte del presidente che ha espresso il pensiero di tutti quanti, di noi, dei catanesi - ha detto l'allenatore -. Ci dispiace perché una partita così bella, con due pubblici gemellati, meritava di essere vista da tutti. Privare una tifoseria di una gara del genere. il calcio sta diventando veramente un circo, ma noi dobbiamo essere concentrati e focalizzati sulla partita di domani”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

