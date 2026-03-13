Abedin Veselji, gestore di un distributore Esso in via Divisione Acqui, afferma che i gestori non hanno potere decisionale e che negli ultimi tempi il prezzo del carburante è aumentato notevolmente. La gente si lamenta e si informa su dove fare rifornimento per risparmiare. Veselji sottolinea anche che non sono solo i costi del carburante ad aumentare, ma molti altri beni di consumo.

"Negli ultimi tempi il prezzo del carburante è aumentato tantissimo e la gente si lamenta, anche perché non è l’unico costo che sta salendo – dice Abedin Veselji, del distributore Esso in via Divisione Acqui – molti guardano con attenzione dove fare rifornimento per risparmiare qualcosa. C’è anche un po’ di paura che il prezzo salga ancora: per questo alcune persone fanno più benzina del solito, per evitare di trovarsi a pagare di più il giorno dopo. Quando ci chiedono spiegazioni possiamo solo dire che il prezzo dipende dalla situazione internazionale. Noi non possiamo cambiarlo". Tra paura di nuovi aumenti e strategie per risparmiare, i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi gestori non abbiamo potere decisionale"

Articoli correlati

Ferretti: Weichai chiarisce il potere decisionaleLa tensione si è fatta palpabile nella sala operativa di Ferretti, dove l’azionista Weichai Group ha rilasciato una serie di precisazioni...

"Le persone non sono numeri, più potere decisionale ai lavoratori"La società Arkema, filiale italiana del gruppo leader nella chimica di specialità, ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia 2026 dal Top...

Altri aggiornamenti su Noi gestori non abbiamo potere...

Temi più discussi: Noi gestori non abbiamo potere decisionale; Paola De Micheli: Europa, ma partendo da noi; Benzina a prezzi folli nel Biellese: E i rincari non si fermeranno qui; Aumenta il prezzo dei carburanti, la preoccupazione dei benzinai di Urbino: Non abbiamo margine di azione.

Di Vincenzo (Fegica): Non siamo noi gli speculatori, ma il governo ci manda la guardia di finanzaIntervista al presidente dell’associazione dei gestori: I prezzi vengono fissati dalle compagnie petrolifere ... repubblica.it

#NoMaranza, Bellavista Protezione e tutele per i gestori dei localiPALERMO (ITALPRESS) - 'L'articolo 100 del Tulps fa sì che i gestori dei locali spesso abbiano il timore di denunciare proprio per il rischio ... notizie.tiscali.it

La benzina torna a correre e sfonda di nuovo la soglia psicologica dei due euro in molti distributori, trascinata dall’instabilità internazionale. C’è chi parla di emergenza logistica, ma i gestori degli impianti si difendono e dicono “da parte nostra non ci sono spec - facebook.com facebook

La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale svolge l'audizione di rappresentanti di @ancenazionale. Segui la diretta: bit.ly/EntiGestori120… #OpenCamera x.com