Martedì sera, intorno alle 22, nella residenza protetta per anziani di via Antiochia a Terni, è stato segnalato un allarme. Un anziano di 88 anni è riuscito a uscire dalla struttura calandosi dalla finestra, scatenando le operazioni di soccorso e verifica da parte delle forze dell’ordine. La situazione è ancora in fase di accertamento, mentre i soccorritori stanno intervenendo sul posto.

Terni, 8 aprile 2026 – L’allarme è scattato intorno alle 22 di martedì sera, nella residenza protetta per anziani di via Antiochia a Terni. Uno degli ospiti, un uomo di 88 anni, era scomparso: nonostante l’età è riuscito a calarsi dalla finestra e a dileguarsi, facendo scattare un importante dispositivo di ricerca. Dopo circa tre ore, intorno all’una della scorsa notte, l’anziano è stato ritrovato: era poco lontano, tra la stessa residenza da cui era fuggito e le scuole medie “De Filis”, nella stessa strada. A ritrovare l’88enne è stata una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni che, viste le sue condizioni, lo ha consegnato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A 88 anni scappa dalla residenza per anziani calandosi dalla finestra

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A ottantotto anni scappa dalla residenza protetta, ore di paura a TerniOre di paura la notte scorsa a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia.