A 49 anni dalla morte ricordato il sacrificio dei carabinieri Condello e Caruso

A Taurianova si è svolta questa mattina una cerimonia in occasione del 49° anniversario dell’omicidio di due carabinieri, l’appuntato Stefano Condello e il carabiniere Vincenzo Caruso. I due militari sono deceduti durante un’operazione di servizio e sono stati ricordati con una commemorazione pubblica. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, nel rispetto della memoria dei caduti.

L’Arma dei carabinieri ha voluto rendere omaggio alla memoria di questi valorosi servitori dello Stato, riaffermando il loro sacrificio come esempio indelebile di dedizione e coraggio. Il loro impegno continua a ispirare ogni carabiniere, specialmente in un periodo in cui il servizio alla comunità è più che mai essenziale per la tutela della sicurezza e della legalità. Alla cerimonia hanno preso parte il comandante della legione carabinieri Calabria, gen. D. Riccardo Sciuto, le più alte autorità militari e civili, rappresentanze dell’Arma territoriale e dell’Associazione nazionale carabinieri, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati “Vittima del dovere”, Attigliano ricorda il sacrificio di Luigino Cosimi a quarant’anni dalla morteCerimonia di commemorazione del 40esimo anniversario della morte del finanziere Luigino Cosimi, deceduto a soli 21 anni il 15 gennaio 1986 durante lo... Carabinieri, cerimonia in memoria del brigadiere Cristiano Scantamburlo a 20 anni dalla morteAppostatosi poco distante, scorse quattro persone avvicinarsi all’auto e decise di procedere a un controllo. Contenuti utili per approfondire su A 49 anni dalla morte ricordato il... Discussioni sull' argomento Taurianova, domani la commemorazione dei carabinieri Stefano Condello e Vincenzo Caruso · ilreggino.it; Taurianova, commemorato il sacrificio di Condello e Caruso nel 49° anniversario dell’eccidio di Razzà. A Taurianova l’omaggio ai carabinieri Condello e Caruso a 48 anni dalla strage di RazzàDalla deposizione della corona alla Santa Messa: Taurianova si stringe attorno alla memoria delle Medaglie d’Oro Condello e Caruso ... corrieredellacalabria.it