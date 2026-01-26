‘Le voci di Pinocchio’ a Cesena si omaggia Collodi nel bicentenario dalla nascita | il progetto teatrale

A Cesena, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, noto come Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘Le voci di Pinocchio’. Si tratta di un progetto teatrale e laboratoriale dedicato al celebre racconto, che intende rendere omaggio al classico della letteratura italiana e approfondire le sue sfumature attraverso diverse modalità di narrazione.

Nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, la Compagnia Fuori Scena presenta ‘Le voci di Pinocchio’, nuovo progetto teatrale e laboratoriale dedicato al capolavoro della letteratura italiana. Il laboratorio di lettura scenica si terrà negli spazi del Centro di Arti Visive e Sceniche (in via Fusconi 59, a San Martino in Fiume) e si inserisce tra le iniziative celebrative che rendono omaggio all’attualità e alla forza teatrale dell’opera collodiana a duecento anni dalla nascita del suo autore. Condotto da Giuseppe Viroli (del teatro Distracci), il percorso propone un lavoro originale sulle voci dirette del romanzo, eliminando la narrazione in terza persona per concentrarsi esclusivamente su dialoghi e monologhi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

