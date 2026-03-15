Patty Pravo, cantante nota per la sua carriera musicale, è nata a Venezia nel 1948 e ha origini umili. I suoi genitori sono Aldo Strambelli, motoscafista, e Bruna Camporin, casalinga. La cantante ha dichiarato di aver conosciuto i suoi genitori e fratelli quando aveva circa cinque anni. La madre di Patty Pravo è morta nel 2018.

Patty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è nata a Venezia nel 1948 da una famiglia umile, i suoi genitori erano il papà, Aldo Strambelli, (nato nel 1919), di professione motoscafista, e la mamma casalinga Bruna Camporin (classe 1927, morta nel 2018). La cantante ha confessato che dopo la sua nascita sua madre avrebbe sofferto di una grave depressione port partum e che infatti lei, cresciuta dai nonni, l’avrebbe saputa di frequente in ospedale durante la sua infanzia. I genitori la affidarono alle cure della nonna paterna e insieme si trasferirono a Mestre, dove in seguito sua madre (insieme a un altro uomo) ha avuto altri due figli (i fratelli di Patty Pravo sononGiancarlo e Fiorella). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori e i fratelli di Patty Pravo: “Li ho conosciuti quando avevo 5 anni”

Articoli correlati

Chi sono i genitori di Marina La Rosa: “Avevo 4 anni quando si sono separati, ho imparato a conoscere mio padre da adulta”La separazione dei suoi genitori Marina La Rosa la ricorda da sempre, era così piccola che non ha un’immagine della madre e del padre insieme e a...

Chi sono i 5 ex mariti di Patty Pravo: storie, matrimoni e la trigamiaLa vita sentimentale di Patty Pravo è sempre stata avvolta da un’aura di fascino, mistero e libertà assoluta, proprio come la sua musica.

Altri aggiornamenti su Patty Pravo

Discussioni sull' argomento Che tempo che fa, le pagelle: Patty Pravo senza tempo (9), Orietta Berti con il gin tonic (5), Malgioglio show (8), Giucas Casella e i...; Maurizio De Giovanni, chi è lo scrittore? L'ultimo capitolo dei 'Bastardi': il rapporto tra.

Chi sono i genitori e i fratelli di Patty Pravo: Li ho conosciuti quando avevo 5 anniPatty Pravo, nome d’arte di Nicoletta Strambelli, è nata a Venezia nel 1948 da ... msn.com

Patty Pravo, chi è la cantante: età, dove vive, i successi, la tumultuosa vita sentimentale (e i lunghi periodi di solitudine)Patty Pravo ha avuto una turbolenta vita sentimentale. Negli anni le sono state attribuite innumerevoli relazioni, la prima delle quali con Gordon Faggetter il batterista inglese del suo complesso, ... ilmessaggero.it

#patty pravo, dove abita la cantante La casa "etnica" in centro a Roma, la terrazza su piazza Venezia e le piante tropicali x.com

“Oddio si è visto”. Patty Pravo, il gesto shock in Tv: tutti di stucco facebook