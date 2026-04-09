600 studenti verso la Germania | il grande viaggio della memoria

Circa 600 studenti e accompagnatori provenienti dalle province di Cremona, Crema e Casalmaggiore hanno lasciato l’Italia per partire alla volta della Germania. L’obiettivo del viaggio è visitare luoghi legati alla memoria storica, offrendo ai giovani un’esperienza educativa sul passato. La partenza è avvenuta nelle ultime ore, con un bus che ha lasciato le rispettive località per un percorso che durerà diversi giorni.

Circa 600 tra giovani studenti e accompagnatori hanno lasciato le province di Cremona, Crema e Casalmaggiore per intraprendere un percorso di memoria in Germania. La spedizione, organizzata dalla Rete Scuole Superiori locale insieme all'Ufficio scolastico territoriale e all'Associazione Nazionale Divisione Acqui – Sezione di Cremona, si sviluppa attraverso tre giorni dedicati alla riflessione storica tra Norimberga e Flossenbürg. Il movimento verso il cuore dell'Europa è iniziato all'alba di mer . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 600 studenti verso la Germania: il grande viaggio della memoria Al via il Viaggio della Memoria 2026: oltre 100 studenti in formazione itinerante verso CracoviaL’iniziativa coinvolge più di cento studenti provenienti da ogni regione italiana, tra cui alcuni finalisti del concorso nazionale I giovani... Treno della Memoria, 413 studenti toscani in viaggio verso Auschwitz dal 23 al 27 marzoDal 23 al 27 marzo 2026, il Treno della Memoria porterà oltre 400 studenti toscani ad Auschwitz per non dimenticare L'articolo . Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG