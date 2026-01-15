Al via il Viaggio della Memoria 2026 | oltre 100 studenti in formazione itinerante verso Cracovia

È iniziato oggi il Viaggio della Memoria 2026, un percorso formativo itinerante promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’UCEI, rivolto a oltre 100 studenti. Questo viaggio intende promuovere la conoscenza della storia e della memoria attraverso un’esperienza educativa a Cracovia, contribuendo alla sensibilizzazione sui temi della memoria storica e dei valori civili tra le nuove generazioni.

Ha preso il via oggi il Viaggio della Memoria 2026, un percorso formativo promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con l’UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Studenti in viaggio per ricordare. Nei luoghi vivi della memoria Leggi anche: Viaggio della Memoria: 50 studenti riminesi a Mauthausen, Gusen e Hartheim per approfondire la storia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viaggio della Memoria 2026: il 26 gennaio visita online dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Come iscrivere la tua scuola. NOTA MIM; Giorno della Memoria 2026; Fiabe post-Natale dalla Palestina: a Quartu un viaggio tra parole, musica e memoria; Fa’ che il tuo viaggio non sia stato inutile. Viaggio della Memoria 2026: il 26 gennaio visita online dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Come iscrivere la tua scuola. NOTA MIM - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), allo scopo di offrire al più ampio numero possibile di studentesse e studenti l’opportunità ... orizzontescuola.it Giorno della Memoria 2026 a Udine: gli eventi in programma - Udine celebra il Giorno della Memoria, che si festeggerà martedì 27 gennaio 2026, con un ampio e articolato programma di iniziative. udine20.it

Giorno della Memoria 2026, presentato il programma ricco di appuntamenti - VENEZIA (ITALPRESS) – Oltre quaranta eventi tra incontri, conferenze, mostre, presentazioni di libri: sono gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni per il Giorno della Memoria 2026, istituito ... italpress.com

Primo posto per il progetto degli studenti: viaggio della memoria e cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.