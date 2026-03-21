Treno della Memoria 413 studenti toscani in viaggio verso Auschwitz dal 23 al 27 marzo

Dal 23 al 27 marzo 2026, 413 studenti toscani partiranno con il Treno della Memoria verso Auschwitz, un viaggio organizzato per ricordare le vittime dell'Olocausto. Il percorso coinvolge scuole della regione e mira a sensibilizzare i giovani sulla storia e le atrocità del passato. Il treno partirà da una stazione toscana e farà tappa nel campo di concentramento in Polonia.

Dal 23 al 27 marzo 2026, il Treno della Memoria porterà oltre 400 studenti toscani ad Auschwitz per non dimenticare L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Treno della Memoria, primi 450 giovani pugliesi in viaggio verso AuschwitzLECCE - La Memoria, in un tempo segnato da conflitti e polarizzazioni, deve essere una scelta politica e collettiva. Viaggio della Memoria 2026, studenti in visita al campo di concentramento di AuschwitzGli studenti di Cori, con i loro coetanei della provincia di Latina, sono partiti per il viaggio della Memoria 2026. Aggiornamenti e notizie su Treno della Memoria Temi più discussi: Treno della Memoria 2026'', 413 giovani studenti in viaggio dalla Toscana ad Auschwitz; Riparte il Treno della memoria toscano; Treno della Memoria – Secondo giorno; Treno della Memoria – Terzo giorno. Toscana, il 23 marzo riparte il Treno della MemoriaRiparte il Treno della Memoria toscano, dal 23 al 27 marzo. E’ la dodicesima volta da quando nel 2002 la Regione, allora pioniera, decise di portare studentesse e studenti delle scuole secondarie di s ... toscanaoggi.it Riparte il Treno della memoria toscanoIl treno della memoria partirà dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze il 23 marzo: arrivo in Polonia ad Auschwitz alle 8 del mattino ... controradio.it Il treno della #Memoria partirà dalla stazione di #SantaMariaNovella a #Firenze il 23 marzo: arrivo in Polonia ad Oswiecim (#Auschwitz) alle 8 del mattino successivo. Sul treno ci saranno 413 studenti di 46 scuole di tutte le dieci province toscane, 51 insegnan facebook