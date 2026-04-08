Lodovico Patti è stato indicato come il presunto compagno di Elisabetta Gregoraci, nota showgirl italiana. La Gregoraci ha sempre mantenuto un forte legame con la famiglia, e durante le vacanze e le festività si è parlato spesso della sua relazione con l’ex marito, Flavio Briatore. La presenza di Patti nelle vicende pubbliche della showgirl è stata oggetto di discussione, ma non ci sono conferme ufficiali sulla natura del loro rapporto.

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto legata alla famiglia e, soprattutto durante vacanze e festività, non passa inosservata la vicinanza (sempre chiacchierata) con l’ex marito Flavio Briatore. Eppure sembra che la conduttrice calabrese abbia voltato pagina già da qualche tempo. Il nome balzato agli onori delle cronache (rosa) è quello di Lodovico Patti, giovane imprenditore con cui avrebbe già trascorso un magnifico soggiorno a Bali. Cosa sappiamo di Lodovico Patti?. Si parla di Lodovico Patti come di un giovane imprenditore – sempre sottolineando la differenza d’età tra i due -, ma scavando più a fondo nelle rare informazioni disponibili, emerge il ritratto di un professionista che si dà molto da fare nel proprio lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Lodovico Patti, il (presunto) compagno di Elisabetta Gregoraci

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