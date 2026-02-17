A Ivrea impazzano il carnevale e la battaglia delle arance | 141 contusi nella seconda giornata 20 finiscono all' ospedale

A Ivrea, durante il carnevale e la battaglia delle arance, 141 persone sono rimaste ferite nel secondo giorno, con 20 che sono state portate in ospedale. La scena si ripete dopo quanto accaduto domenica 15 febbraio 2026, quando anche in quella giornata ci sono stati numerosi feriti. I partecipanti si sono lanciati arance per le strade, causando contusioni e piccoli traumi a molti. Un pomeriggio di festa si è trasformato in un susseguirsi di interventi sanitari, con i medici che hanno curato le ferite di chi ha preso parte alla tradizione.

In linea con quanto successo nel corso della prima giornata, ossia domenica 15 febbraio 2026, anche nella seconda giornata dello storico carnevale di Ivrea, nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 febbraio, sono stati 141 i contusi soccorsi dai sanitari. Nessuno è grave. Per 20 è stato necessario il trasferimento in ospedale. Anche in questo caso la maggior parte ha riportato traumi oculari. Intanto sul profilo Facebook della rassegna spopola questo video, girato da Marco Leonardi degli aranceri dell'Asso di Picche, che ha immortalato la sua squadra in lotta contro quelli di via Palestro (carro 38) in piena piazza di Città.