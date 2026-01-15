Violentata fuori dalla discoteca Fingono di aiutarla poi l’aggressione Due ventenni finiscono a processo

Due giovani di origini nordafricane sono imputati per aver violentato una donna, dopo aver finto di aiutarla all’esterno della discoteca Ypsilon. La vittima, dopo aver accettato la loro assistenza, è stata condotta in un’area verde, dove si è consumata l’aggressione. La vicenda, ancora in fase processuale, solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela delle persone in contesti pubblici.

Due giovani di origini nordafricane l’avrebbero accompagnata in un’area verde, all’esterno della discoteca Ypsilon, con la scusa di aiutarla a cercare le amiche che aveva perso di vista. Una ricerca trasformatasi subito in un incubo per la studentessa di 16 anni protagonista della vicenda che risale alla sera del 10 novembre 2024: i due ragazzi che le avevano promesso aiuto l’avrebbero invece violentata, per poi darsi alla fuga. E grazie alla sua denuncia e alle conseguenti indagini da parte delle forze dell’ordine, sarà celebrato il processo: nelle scorse ore il gup del tribunale di Firenze Fabio Gugliotta ha rinviato a giudizio un cittadino marocchino, 21 anni, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, con la prima udienza fissata per il prossimo 10 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

