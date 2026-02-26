Al rush finale la Ztl anti-furbetti Altri due varchi vedono l’uscita

Rush finale per la messa a punto del sistema di controllo della Zona a Traffico Limitato del centro storico. Dopo l’attivazione dei nuovi varchi elettronici e delle telecamere per il monitoraggio degli accessi e delle uscite, sono ora in fase avanzata anche gli ultimi due varchi in uscita che andranno a completare l’intero impianto. Si tratta dei varchi di via San Paolino (entrata e uscita), dove è già stato installato il pannello segnaletico, e di via delle Stallette (uscita). Il progetto per l’installazione dei due dispositivi è stato approvato a seguito degli accertamenti tecnici e entro la fine di marzo saranno regolarmente funzionanti, portando così a compimento l’imponente intervento di ammodernamento e potenziamento del sistema Ztl voluto dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ztl Centro Storico, arrivano i varchi anche in uscita: più controlli e stop ai furbettiDopo i varchi per controllare gli ingressi, la Ztl del Centro Storico di Roma avrà anche i varchi in uscita.

Ztl, si stringono le maglie. Nuovi varchi attivi per stanare i ‘furbetti’Lucca, 18 dicembre 2025 – Con l’attivazione del varco in via Elisa all’incrocio con via Santa Chiara entra nel vivo il piano di ammodernamento e...

