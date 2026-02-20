A Lecce, i sei varchi della Ztl diventeranno aperti 24 ore su 24, causando un cambiamento nella viabilità cittadina. La decisione arriva dopo una serie di valutazioni della Giunta del sindaco Adriana Poli Bortone, che mira a facilitare i flussi nel centro storico. La modifica riguarda anche il rafforzamento delle restrizioni per le auto nelle ore diurne. La novità interessa residenti, commercianti e turisti, che dovranno adattarsi a questa nuova organizzazione. La città si prepara a un nuovo ritmo di mobilità nel cuore di Lecce.

Nuovi ritocchi alla viabilità del centro storico di Lecce entrano nel pacchetto di provvedimenti allo studio della Giunta del sindaco Adriana Poli Bortone, con una serie di interventi mirati a regolare flussi e sicurezza. Tra le misure – che con molta probabilità saranno esaminate oggi dall’Esecutivo – figurano la trasformazione di sei varchi in Ztl h24, l’introduzione di alcuni divieti, sensi unici e doppi sensi e, soprattutto, il limite massimo di velocità nel centro storico che passa da 30 a 20 chilometri orari. Nel dettaglio, le modifiche al vaglio della Giunta interessano via Marco Aurelio (tratto in entrata da vico dei Fieschi), che verrebbe convertita in Ztl h24; via Mario Bernardini (tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e piazzetta della Luce), anch’essa pronta a diventare Ztl attiva tutto il giorno; via Benedetto Cairoli (tratto in entrata tra via Duca degli Abruzzi e via Carlo Russi), per la quale si prospetta lo stesso regime continuo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce, stop alle auto nella Ztl: altri sei varchi diventano h24

Leggi anche: Blocco del traffico a Roma, domenica 7 dicembre stop alle auto nella ztl fascia verde

Nuova Ztl del centro, ultime ore poi i varchi diventano attivi: le telecamere pronte a entrare in funzioneTra poche ore entreranno in funzione i nuovi varchi della Ztl nel centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.