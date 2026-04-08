L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di interventi nelle zone di Triante e Libertà, con l’obiettivo di rendere le strade più sicure. Sono stati stanziati circa 400mila euro per realizzare le nuove Zone 30, una misura che prevede la riduzione dei limiti di velocità nelle aree interessate. I lavori sono in fase di pianificazione e dovrebbero partire a breve.

L’amministrazione comunale avvia l’implementazione delle Zone 30 nei quartieri Triante e Libertà, con investimenti per un totale di 400mila euro. I lavori partiranno tra luglio e agosto per Triante, seguiti dall’intervento nell’area di Libertà. Il tema è tornato a essere centrale durante l’ultimo Consiglio comunale, dove Maria Giovanna Porro, consigliera del Pd, ha sollecitato aggiornamenti sull’andamento del progetto. La rappresentante politica ha descritto questo modello come un esempio virtuoso, citando l’adozione di simili misure in grandi centri come Napoli, Firenze, Bologna, Roma e Milano. Per giustificare l’efficacia di tale scelta, Maria Giovanna Porro ha portato l’esempio di Bologna, dove l’introduzione dei limiti a 30 chilometri orari ha permesso di abbattere del 43% il numero di incidenti stradali e i decessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zone 30 a Triante e Libertà: 400mila euro per strade più sicure

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