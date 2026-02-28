Zone 30 più estese in sei quartieri | coinvolte 115 strade

In sei quartieri della città, sono stati ampliati i tratti di zona 30, coinvolgendo complessivamente 115 strade. I primi interventi sono iniziati a marzo e hanno interessato anche alcune vie del centro. Sono previsti ulteriori lavori per coprire altri 21 chilometri di strade, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale.

PALAZZO FRIZZONI. Primi interventi a marzo, interessate anche alcune vie del centro. Saranno coperti altri 21 chilometri. Berlanda: «Obiettivo raggiunto, interventi caso per caso». Via per via, quartiere per quartiere, il Comune si prepara ad allargare la rete delle Zone 30 in città. Succederà da questa primavera, quando il limite di velocità verrà abbassato a 30 chilometri orari in sei quartieri della città, comprese alcune arterie del centro città e rioni come Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo, Malpensata, San Tomaso e Colognola. Procede quindi come annunciato il piano di estensione delle aree a trenta all’ora di Palafrizzoni, che in questi giorni ha aggiornato la mappa delle strade interessate arrivando alla versione definitiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

