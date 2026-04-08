Durante l’ultimo Consiglio comunale, si è discusso nuovamente della trasformazione di alcune aree in zone 30. La consigliera del Pd ha chiesto aggiornamenti sui passi già compiuti dall’amministrazione in merito a Triante e Libertà. La questione riguarda le modifiche alle limitazioni di velocità e le nuove regolamentazioni previste per queste zone. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, dopo le verifiche e le consultazioni previste.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il tema delle Zone 30 è tornato al centro del dibattito. A sollevarlo è stata la consigliera del Pd, Maria Giovanna Porro, che ha chiesto aggiornamenti sul percorso avviato dall’amministrazione. Un modello, quello delle Zone 30, che la consigliera definisce virtuoso, ricordando come sia già stato adottato in città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e Napoli. "Mi preme sottolineare il dato di Bologna, che dice che a seguito dell’introduzione delle Zone a 30 c’è stata una riduzione del 43% delle morti e degli incidenti stradali". A rispondere è l’assessora alla Mobilità, Irene Zappalà: "Stiamo andando avanti nelle direzioni prefissate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Triante e Libertà saranno zone 30. Il debutto è vicino

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Buongiorno tra poco mi trasferirò a Monza zona Triante e sto cercando un dog sitter affidabile per 2gg a settimana. Cagnolina beagle anziana e molto tranquilla. Preferirei qualcuno che la tenga in casa( deve essere vicino in modo da portarla il mattino)per no - facebook.com facebook