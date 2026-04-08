Zeudi Di Palma, originaria di Scampia, ha partecipato a Miss Italia e si è affermata come streamer di successo. Oltre al mondo dello spettacolo, si dedica all’attivismo queer e ha iniziato una carriera che include esperienze nel settore della moda e della recitazione. La sua presenza sui social media le permette di interagire con un vasto pubblico e di condividere aspetti della sua vita personale e professionale.

Dalla periferia di Scampia a una carriera che spazia dalla moda alla recitazione, Zeudi Di Palma conquista il pubblico tra social, talenti nascosti e lotte personali. Zeudi Di Palma, 24 anni, è un personaggio che ha saputo ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo e sui social grazie alla sua determinazione e alla sua visibilità su Twitch, dove è diventata la terza streamer al mondo. La sua fama, però, non si limita alla piattaforma di streaming: oltre ad essere una modella e tatuatrice apprezzata, ha avuto una carriera da Miss Italia che l’ha vista protagonista a Scampia, dove è cresciuta, e nel concorso a porte chiuse del 2021. Zeudi ha avuto una vita non facile, cresciuta nelle case popolari di Scampia, una delle periferie più difficili di Napoli. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Zeudi Di Palma: Miss Italia di Scampia, streamer di successo e attivista queer

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“Ti svegli pensando a quello, ti addormenti pensando a quello…” cit. Zeudi Di Palma. #Belve con Francesca Fagnani ogni martedì su #Rai2 e disponibile sempre su #RaiPlay. x.com