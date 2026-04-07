Chi è Zeudi Di Palma ex Miss Italia ospite stasera a Belve | da Scampia al successo del Grande Fratello

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zeudi Di Palma, 24 anni, origini a Scampia, è nota per aver vinto il concorso di bellezza Miss Italia. Recentemente ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello, condividendo l’esperienza in televisione. Stasera sarà ospite del programma televisivo

Zeudi Di Palma ha 24 anni e viene da Scampia. Già Miss Italia e reduce da un’esperienza intensa al Grande Fratello 2024-2025, si siede di fronte a Francesca Fagnani a Belve per un faccia a faccia che promette di sviscerare i nodi più controversi della sua ascesa pubblica, tra i successi su Twitch e le polemiche sulle raccolte fondi organizzate dai suoi fan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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