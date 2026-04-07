Zeudi Di Palma a Belve | Il tatuaggio più strano? Una vagina Ecco come ho speso i soldi dei fan

Durante la prima puntata della nuova stagione di Belve, tra gli ospiti c'è stata Zeudi Di Palma, la candidata di Miss Italia 2021 proveniente da Napoli. Nel corso dell'intervista, Di Palma ha parlato di un tatuaggio particolare, spiegando che si tratta di una vagina, e ha anche raccontato come ha utilizzato i soldi ricevuti dai fan.

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve c'è anche la napoletana Zeudi Di Palma, miss Italia 2021. L’influencer e modella ha parlato per la prima volta della vicenda relativa alla raccolta fondi dei suoi fan. “Il fondo l’ho usato nel modo migliore. È troppo, certo (parliamo di 50mila euiro, ndr.), ma ho utilizzato quei soldi per studiare recitazione. All’inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi”. Poi, ha parlato della sua sessualità e degli attacchi ricevuti: “È una cosa che mi ha molto ferita: i passaggi di scoperta, accettazione e rivelazione della mia sessualità sono durati anni, e quelle persone non li hanno proprio calcolati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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È troppo, certo, ma ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione". Zeudi Di Palma non si tira indietro e parla apertamente dell’ormai famoso fondo di 50mila euro raccolto dai suoi fan dopo la finale del Grande Fratello, un gesto che all’inizio l’aveva me - facebook.com facebook