Zeudi Di Palma | Il tatuaggio più strano che ho fatto? Una vagina all' ex di Chanel Totti

La ex Miss Italia ed ex concorrente del Grande Fratello si racconta a Francesca Fagnani in un'intervista che non risparmia dettagli inediti C'è anche Zeudi Di Palma nella prima puntata di stagione di Belve in onda stasera su Rai 2, pronta a raccontarsi senza filtri in un'intervista che affronta diversi temi, quelli più leggeri e quelli più impegnativi. Miss Italia nel 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, l'influencer parla per la prima volta della vicenda del controverso fondo che la sua fanbase mondiale ha deciso di raccogliere dopo la finale del Grande Fratello per attribuirle il valore del premio non vinto. "Questo fondo Zeudi di 50mila euro è arrivato?", la domanda di Fagnani. 🔗 Leggi su Today.it

Chanel Totti: "Cosa ho preso da papà? Il fisico, che non si vede?"Tra i concorrenti di “Pechino Express”, che scatterà giovedì sera su Sky e in streaming su Now, c’è anche Chanel Totti, 18 anni, che partecipa con...

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha una nuova fidanzataDopo mesi di indiscrezioni e gossip che rincorrevano la sua vita privata, Zeudi Di Palma ha deciso di rompere il silenzio e ufficializzare la sua...

Temi più discussi: Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha una nuova fidanzata; Grande Fratello Vip, Zeudi Di Palma si è fidanzata: l'annuncio e chi è la nuova compagna; Zeudi Di Palma: chi è la nuova fidanzata Scarlett Jade Plott?; Grande Fratello, Zeudi Di Palma presenta la fidanzata: chi è Scarlett.

Zeudi Di Palma, anticipazioni Belve del 7 aprile: l'amore per Scarlett, i social e il GFFrancesca Fagnani intervisterà Zeudi su molti temi e sui social cresce l'attesa per l'ospitata della seconda più giovane di sempre nello show di Rai 2 ... it.blastingnews.com

Zeudi Di Palma, chi è: coming out, fidanzata Scarlett e vita a Scampia | Regali di lusso dai fan, cifre folliZeudi Di Palma, da Miss Italia al GF Vip: carriera, passioni e vita privata, tra calcio, studi universitari e una fanbase attivissima. ilsussidiario.net

Su Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. - facebook.com facebook

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com