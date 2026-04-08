Durante la trasmissione televisiva, Monica Setta ha espresso un commento negativo nei confronti di Zeudi Di Palma, ritenendola non gradita. La madre di Di Palma ha commentato successivamente, affermando che la figlia riceveva un disprezzo evidente da parte di Setta. La discussione è proseguita con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Monica Setta ha lasciato un commento di non apprezzamento verso Zeudi Di Palma a Belve, ma la madre di lei si è arrabbiata ed ha commentato negativamente la conduttrice che aveva espresso solo un parere La partecipazione diZeudi Di Palma a Belveha fatto molto discutere. In molti hanno ritenuto che il suo personaggio non suscitasse abbastanza interesse tanto da doverla invitare ad un programma del genere. AncheMonica Setta, commentando la trasmissione, ha mostrato qualche perplessità, sottolineando come la giovane non sia stata abbastanza convincente. Nonostante non sia stata l’unica a commentare negativamente l’intervista, comunque è stata oggetto di critiche da parte dei fan dell’ex gieffina e, tra questi, sono arrivati anche i commenti da parte dellamadre di Zeudi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monica Setta non apprezza Zeudi Di Palma a Belve, la madre: “Disprezzo verso una donna più giovane”

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