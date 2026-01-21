Due spicci | svelata la data di uscita della nuova serie Netflix di Zerocalcare
È stata annunciata la data di uscita della nuova serie di Zerocalcare su Netflix, intitolata
Dopo i successi di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, Zerocalcare torna su Netflix per raccontarci una nuova storia di cui è appena stato svelato il titolo ufficiale. Qual è? “Due spicci”. Il fumettista romano, in occasione del Lucca Comics, aveva rivelato in.🔗 Leggi su Today.it
DUE SPICCI è la NUOVA SERIE di ZEROCALCARE
