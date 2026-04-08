A Zeri, nel comune di Massa-Carrara, è in corso un incendio boschivo nella zona di Patigno. Le fiamme si sono sviluppate su un’area di circa 300 metri, comprendendo prato, pascolo e boschi. Sul posto stanno intervenendo due elicotteri e squadre di terra per cercare di contenere l’incendio. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo a eventuali persone coinvolte o cause dell’incendio.

Zeri (Massa-Carrara), 8 aprile 2026 – Un incendio boschivo è in corso in località Patigno, nel comune di Zeri, dove le fiamme stanno interessando un’area mista di circa 300 metri di fronte, tra prato, pascolo e boschi. La sala operativa regionale si è attivata tempestivamente, disponendo l’intervento coordinato di mezzi aerei e squadre a terra per contenere il rogo ed evitare un’ulteriore propagazione. Sul posto sono attualmente in azione due elicotteri del sistema regionale antincendio. Parallelamente, operano sei squadre a terra, composte da operai forestali dell’Unione dei comuni della Lunigiana e volontari dell’antincendio boschivo (Aib), impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zeri, incendio di bosco: in azione due elicotteri e squadre di terra

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