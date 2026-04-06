Emergenza incendio ad Alto Reno Terme | bosco in fiamme in azione 7 squadre di vigili del fuoco

Domenica 5 aprile, intorno al tardo pomeriggio, è scoppiato un incendio boschivo che interessa l’area tra le province di Bologna e Pistoia. Il fuoco ha coinvolto i boschi tra Biagioni, nel comune di Alto Reno Terme, e la frazione di Pracchia. Sul posto sono intervenute sette squadre di vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento. La zona colpita si estende su un’ampia area di confine tra le due province.

Il rogo si è propagato domenica pomeriggio tra Alto Reno Terme e Pistoia. Complesse le operazioni di spegnimento, in volo anche l'elicottero Un incendio boschivo di vaste proporzioni sta interessando dalle prime ore del tardo pomeriggio di domenica 5 aprile l'area di confine tra le province di Bologna e Pistoia, colpendo duramente i boschi tra Biagioni, nel comune di Alto Reno Terme, e la frazione di Pracchia. Il fronte del fuoco si è sviluppato in località Casina, una zona particolarmente impervia che sta rendendo estremamente complesse le operazioni di spegnimento da terra. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna ha mobilitato un imponente dispositivo di soccorso che, nel corso della serata, è stato progressivamente potenziato per fronteggiare l'avanzata delle fiamme. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incendio a Erba, tetto in fiamme: tre squadre dei vigili del fuoco in azioneMomenti di apprensione questa mattina a Erba per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Como.

L’incendio divampa nel bosco: diverse squadre dei vigili del fuoco in azioneL’allarme alla Centrale unica di emergenza è scattato attorno alle 17 e sul posto sono intervenuti i pompieri di Madonna di Campiglio, Bocenago,...

Temi più discussi: Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e Canadair; Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona impervia; Incendio boschivo tra Biagioni e Pracchia in zona impervia; Incendio nei boschi al confine fra Bologna e Pistoia: lanci d’acqua dall’elicottero dei pompieri.

Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e CanadairIl dispositivo di soccorso aereo entrerà in azione con l'elicottero Drago 147 del Reparto Volo di Bologna e un Canadair della flotta aerea nazionale. Il personale a terra sta lavorando in sinergia con ... bologna.repubblica.it

Vasto incendio in Appennino: le fiamme in una zona imperviaIl rogo è divampato a Pasqua nell'area compresa tra le località di Biagioni e Pracchia, Alto Reno Terme, tra le province di Bologna e Pistoia. Intervento di 6 squadre più l’elicottero ... ilrestodelcarlino.it

Incendio ad Alto Reno Terme, pompieri al lavoro per tutta la notte. In azione elicottero e Canadair x.com

Vasto incendio boschivo sull'appennino bolognese, nel Comune di Alto Reno Terme, tra le località Biagioni e Pracchia. I Vigili del Fuoco sono all'opera con sette squadre e 13 automezzi. Il rogo è al confine tra le province di Bologna e Pistoia, in una zon facebook