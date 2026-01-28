Ucraina Sybiha | Zelensky è pronto a incontrare Putin

Da webmagazine24.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin. L’obiettivo è affrontare di persona le questioni legate ai territori e alla centrale nucleare di Zaporizhia. La proposta arriva mentre la tensione tra i due paesi resta alta.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha dichiarato, riportano i media russi, il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha ad European Pravda.  Il capo della diplomazia ucraina ha sottolineato che Kiev. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Zelensky Putin

Ucraina, il ministro: «Zelensky è pronto a incontrare Putin»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin.

Ucraina, Zelensky: “Pronto a incontrare Putin in qualunque formato”. Mosca: “Irrigidiremo nostra posizione a colloqui”

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato, mentre Mosca ha annunciato che potrebbe irrigidire la propria posizione nei colloqui.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

UCRAINA, PUTIN: Se ZELENSKY è pronto, che venga a Mosca

Video UCRAINA, PUTIN: Se ZELENSKY è pronto, che venga a Mosca

Ultime notizie su Zelensky Putin

Argomenti discussi: New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Guerra Ucraina - Russia, le news del 17 gennaio. I negoziatori ucraini in Usa per incontrare Witkoff e Kushner; Ucraina-Russia, attacco su Chernobyl: centrale senza energia, le news; Sybiha: 1919 l’ucraina si unì per proteggere la propria indipendenza e sovranità da Mosca.

ucraina sybiha zelensky èUcraina, Sybiha: Zelensky è pronto a incontrare PutinZelensky è pronto a incontrare Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. In programma un nuovo i ... adnkronos.com

ucraina sybiha zelensky èUcraina, il ministro «Zelensky è pronto a incontrare Putin»L'annuncio di Andriy Sybiha. Altre due persone sono morte in un attacco russo che ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale di Kiev ... open.online

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.