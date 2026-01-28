Ucraina Sybiha | Zelensky è pronto a incontrare Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin. L’obiettivo è affrontare di persona le questioni legate ai territori e alla centrale nucleare di Zaporizhia. La proposta arriva mentre la tensione tra i due paesi resta alta.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia. Lo ha dichiarato, riportano i media russi, il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha ad European Pravda. Il capo della diplomazia ucraina ha sottolineato che Kiev. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Zelensky Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato di essere disposto a incontrare Vladimir Putin.

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato, mentre Mosca ha annunciato che potrebbe irrigidire la propria posizione nei colloqui.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

UCRAINA, PUTIN: Se ZELENSKY è pronto, che venga a Mosca

Ultime notizie su Zelensky Putin

Argomenti discussi: New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Guerra Ucraina - Russia, le news del 17 gennaio. I negoziatori ucraini in Usa per incontrare Witkoff e Kushner; Ucraina-Russia, attacco su Chernobyl: centrale senza energia, le news; Sybiha: 1919 l’ucraina si unì per proteggere la propria indipendenza e sovranità da Mosca.

Ucraina, Sybiha: Zelensky è pronto a incontrare PutinZelensky è pronto a incontrare Putin per discutere la questione dei territori e della centrale nucleare di Zaporizhia, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha. In programma un nuovo i ... adnkronos.com

Ucraina, il ministro «Zelensky è pronto a incontrare Putin»L'annuncio di Andriy Sybiha. Altre due persone sono morte in un attacco russo che ha colpito la città di Bilogorodska, nella periferia sudorientale di Kiev ... open.online

Cari amici, La nostra associazione aderisce all'iniziativa del Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina, Andrii Sybiha, che ha lanciato una raccolta fondi globale per l'acquisto di attrezzature energetiche, con l'obiettivo di aiutare i nostri tecnici a garantire luce e cal - facebook.com facebook

Nei momenti più difficili, gli amici dimostrano il loro sostegno con azioni concrete. La campagna «SOS – Riscaldiamo Ucraina», avviata in Italia dalla società civile insieme alla comunità ucraina e con il supporto dell’Ambasciata dell’Ucraina, nei primi giorni ha x.com