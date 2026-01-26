L’ultima giornata di gennaio ha segnato un punto di svolta nel campionato, con l’Inter che si allontana nella corsa scudetto, grazie ai risultati favorevoli e alle performance degli avversari. La sfida tra Inter e Milan si configura come un momento chiave, mentre Napoli, Roma e Juventus continuano a contendersi posizioni cruciali per la qualificazione in Champions League. Un’analisi accurata della situazione attuale permette di comprendere le dinamiche di questa fase della stagione.

L’ultima giornata di campionato di gennaio, la numero 22, ha prodotto l’unanimità dei commenti nei giornali principali: Inter in fuga, grazie anche ai rallentamenti e alle cadute degli avversari. Il concetto sul quale tutti concordano è che la vera vincitrice di questa domenica, in cui c’erano due scontri diretti tra secondo e quinto posto ( Juventus-Napoli e Roma – Milan ), è infatti l’Inter, che si è goduta in poltrona il 3-0 dei torinesi e l’ 1-1 dell’Olimpico. Morale, nerazzurri a + 5 sul Milan e a +9 sulla coppia Roma-Napoli. La Juventus è a – 10. Tradotto: il titolo è una vicenda milanese e l’Inter può solo perderlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta per la Champions

Approfondimenti su napoli roma

La corsa allo Scudetto prosegue senza sosta, con Inter, Milan e Napoli che mantengono il passo.

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa il match tra Inter e Napoli, un appuntamento importante nella prima giornata di ritorno della Serie A.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su napoli roma

Argomenti discussi: Il Milan frena con la Roma, la Juve travolge il Napoli e l’Inter prova la fuga; Inter, prove di fuga; Serie A: Inter sempre più in fuga, il Milan regge, Roma quarta da sola; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6.

Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta per la ChampionsLa 22esima giornata di campionato ha dato le sue sentenze: i nerazzurri hanno in mano il titolo, lo possono perdere solo se si faranno sorprendere dal cortomuso allegriano. La squadra di Conte invece ... ilfattoquotidiano.it

Inter, fuga scudetto in alta quota. Milan lontano, crolla il Napoli. Mentre Juventus e Roma... - I trend dei bookmakerInter in fuga e i bookmakers vedono uno scudetto sempre più probabile. Solo il Milan resiste, ma è lontano nelle quote dei bookie ... affaritaliani.it

Il commento del Guardian. “Napoli, Juve, Milan e Roma competono per sfilare all'Inter lo scudetto, o per un posto in Champions Ci sono sei squadre in lotta per quattro posti”. - facebook.com facebook

Inter 52 Milan 47 Roma 43 Napoli 43 Juve 42 Il turno di campionato migliore di sempre. Prima vera fuga della stagione. Chivu a + 5 su Allegri. +9 su Gasp e Conte. Ora Cremonese e Sassuolo. x.com