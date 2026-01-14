Durante un incontro con i tifosi al Milan Store di San Babila, Alexis Saelemaekers ha commentato la corsa allo Scudetto, sottolineando lo spirito del Milan e la competitività di Inter e Napoli. Le sue parole riflettono l’attenzione e la determinazione della squadra in questa fase di campionato. Un momento di confronto diretto che offre uno sguardo sulla mentalità del gruppo rossonero in vista delle sfide decisive.

Alexis Saelemaekers ha parlato ieri in occasione di un 'Meet&Greet' con i tifosi rossoneri al 'Milan Store San Babila'. Ecco il video. Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan di Massimiliano Allegri, ha parlato ieri in occasione di un 'Meet&Greet' con i tifosi rossoneri al 'Milan Store San Babila', in Galleria San Carlo, a Milano. Ecco, dunque, il video con le dichiarazioni dell'ex Anderlecht, Bologna e Roma sulla lotta Scudetto in Serie A, che oltre ai rossoneri (e chissà chi altro) coinvolte anche Inter e Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Saelemaekers sulla lotta Scudetto: “Milan? Grande spirito. Inter e Napoli …”

