L’inviato di Trump Paolo Zampolli querela Fedez La replica | Cerca di intimidire ma non mi tiro indietro – Il video

Un inviato legato all’ex presidente degli Stati Uniti ha presentato una querela contro il rapper italiano. La replica dell’artista è stata pubblicata sui social, in cui ha dichiarato di non avere intenzione di arretrare di fronte alle accuse. La vicenda riguarda un confronto pubblico tra le parti, reso noto tramite un video condiviso online.

«La mia storia non è quella di ‘appecorarmi’ e tirarmi indietro». Federico Lucia, in arte Fedez, commenta così sui social la querela milionaria nei confronti di Pulp Podcast arrivata da Paolo Zampolli, amico di vecchia data del presidente degli Stati Uniti, nominato «rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali». «Associato agli Epstein Files? Ma se Zampolli è negli Epstein Files», rincara il rapper che sottolinea come Pulp sia «l’unico canale in Italia ad avere avuto l’ardire di riportare queste notizie». «Siccome l’amichetto dell’uomo potente non vuole rendere conto di queste cose cerca di intimidire chi ne parla intentandoci una causa milionaria», rincara Fedez. 🔗 Leggi su Open.online

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