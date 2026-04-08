Dopo il grande successo di The Super Mario Bros. Movie, che ha incassato 1,3 miliardi di dollari nel 2023, si parla ora di uno spin-off legato all’universo di Super Mario Galaxy. La pellicola ha portato l’attenzione sul possibile ampliamento del franchise cinematografico di Nintendo, con notizie che circolano riguardo nuovi progetti legati ai personaggi e alle ambientazioni del celebre videogioco. Per ora, non ci sono dettagli ufficiali sui contenuti o sulle tempistiche.

Il successo planetario di The Super Mario Bros. Movie (1,3 miliardi di dollari nel 2023) ha ufficialmente dato il via al Nintendo Cinematic Universe. Con l’uscita di Super Mario Galaxy – Il film, Illumination e Nintendo hanno smesso di nascondersi, tessendo una trama di connessioni che va ben oltre il Regno dei Funghi. Se il primo capitolo ci aveva presentato Kong Island e il Donkey Kong di Seth Rogen, il sequel spaziale ha alzato la posta. Tra i cameo di Pikmin e R.O.B., e il debutto di Fox McCloud (Glen Powell), a rubare la scena è stato lui: Yoshi, doppiato da un carismatico Donald Glover. L’impatto di Yoshi e Donald Glover in Super Mario Galaxy. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Yoshi: Tutto quello che sappiamo sullo spin-off dopo Super Mario Galaxy

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