Universal Pictures Italia ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy, il sequel di Super Mario Bros. In questa anticipazione, viene introdotto Yoshi, aggiungendo nuove dinamiche al gioco. Il trailer offre uno sguardo agli aspetti grafici e alle novità del titolo, mantenendo un tono informativo e sobrio. L’uscita di Super Mario Galaxy rappresenta un momento atteso dagli appassionati, ampliando l’esperienza del celebre franchise Nintendo.

Universal Pictures Italia ha appena diffuso il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy, il sequel dell’amatissimo Super Mario Bros. Il Film che promette di portare l’idraulico baffuto e i suoi compagni verso le vette più alte dell’animazione targata Illumination. In questo secondo trailer, il focus si sposta su uno dei personaggi più amati dell’universo videoludico Super Mario Bros, ovvero sul mitico Yoshi, assente nel primo film animato, ma ora grande protagonista. Nuove galassie. Nuovi amici. Yoshi si unisce all’avventura. Super Mario Galaxy – Il Film dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm pic. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Super Mario Galaxy è tornato | Il nuovo trailer introduce Yoshi

Leggi anche: Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

Leggi anche: Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Super Mario Galaxy Trailer Breakdown & Hidden Secrets! Is This The BEST Nintendo Movie Ever!

Argomenti discussi: Il Nintendo Direct di Super Mario Galaxy - Il Film ha data e orario: è vicinissimo; Super Mario Galaxy – Il Film, ecco il nuovo trailer con Yoshi; Super Mario Galaxy – Il Film: nel nuovo trailer troviamo Yoshi e tanti easter egg; Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer.

Super Mario Galaxy è tornato | Il nuovo trailer introduce YoshiGuarda il secondo trailer di Super Mario Galaxy rilasciato da Universal Pictures. Nuove immagini spettacolari del sequel in arrivo ad aprile 2026, e Yoshi! universalmovies.it

Super Mario Galaxy - Il film, nel nuovo trailer in italiano c'è anche Yoshi!Avevamo capito tutti che il dinosauro Yoshi sarebbe stato in squadra in Super Mario Galaxy - Il Film, al cinema dal 1° aprile. E ora è ufficiale nel nuovissimo trailer italiano! comingsoon.it

Yoshi vs i Categnacci. Super Mario Galaxy - Il Film dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm - facebook.com facebook

Visita il sito di Super Mario Galaxy Il Film per scoprire i video e le locandine del film. Super Mario Galaxy Il Film uscirà nei cinema il 1º aprile 2026. Vai al sito: x.com