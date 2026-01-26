Super Mario Galaxy è tornato | Il nuovo trailer introduce Yoshi

Da universalmovies.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Universal Pictures Italia ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy, il sequel di Super Mario Bros. In questa anticipazione, viene introdotto Yoshi, aggiungendo nuove dinamiche al gioco. Il trailer offre uno sguardo agli aspetti grafici e alle novità del titolo, mantenendo un tono informativo e sobrio. L’uscita di Super Mario Galaxy rappresenta un momento atteso dagli appassionati, ampliando l’esperienza del celebre franchise Nintendo.

Universal Pictures Italia  ha appena diffuso il  secondo trailer ufficiale  di  Super Mario Galaxy, il sequel dell’amatissimo  Super Mario Bros. Il Film  che promette di portare l’idraulico baffuto e i suoi compagni verso le vette più alte dell’animazione targata Illumination. In questo secondo trailer, il focus si sposta su uno dei personaggi più amati dell’universo videoludico Super Mario Bros, ovvero sul mitico Yoshi, assente nel primo film animato, ma ora grande protagonista. Nuove galassie. Nuovi amici. Yoshi si unisce all’avventura. Super Mario Galaxy – Il Film dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm pic. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

super mario galaxy 232 tornato il nuovo trailer introduce yoshi

© Universalmovies.it - Super Mario Galaxy è tornato | Il nuovo trailer introduce Yoshi

Leggi anche: Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

Leggi anche: Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi!

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Super Mario Galaxy Trailer Breakdown & Hidden Secrets! Is This The BEST Nintendo Movie Ever!

Video Super Mario Galaxy Trailer Breakdown & Hidden Secrets! Is This The BEST Nintendo Movie Ever?!

Argomenti discussi: Il Nintendo Direct di Super Mario Galaxy - Il Film ha data e orario: è vicinissimo; Super Mario Galaxy – Il Film, ecco il nuovo trailer con Yoshi; Super Mario Galaxy – Il Film: nel nuovo trailer troviamo Yoshi e tanti easter egg; Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer.

super mario galaxy èSuper Mario Galaxy è tornato | Il nuovo trailer introduce YoshiGuarda il secondo trailer di Super Mario Galaxy rilasciato da Universal Pictures. Nuove immagini spettacolari del sequel in arrivo ad aprile 2026, e Yoshi! universalmovies.it

Super Mario Galaxy - Il film, nel nuovo trailer in italiano c'è anche Yoshi!Avevamo capito tutti che il dinosauro Yoshi sarebbe stato in squadra in Super Mario Galaxy - Il Film, al cinema dal 1° aprile. E ora è ufficiale nel nuovissimo trailer italiano! comingsoon.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.