Filippo Giardina - La banalità del bene - stand up comedy show a Lecce

Filippo Giardina ha portato in scena a Lecce il suo spettacolo “La Banalità del Bene” il 22 aprile 2026, attirando un pubblico curioso di ascoltare le sue battute. La scelta di questo teatro storico, il Paisiello, ha regalato un’atmosfera intima e coinvolgente. Giardina ha condiviso storie divertenti e riflessioni sulla quotidianità, sorprendendo gli spettatori con un ritmo veloce e battute rapide. La serata ha riscosso successo tra gli appassionati di comicità, che si sono lasciati coinvolgere dalla sua ironia. I biglietti sono stati rapidamente venduti.

