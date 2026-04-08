Yair Lapid ha criticato duramente il primo ministro israeliano riguardo all’accordo con l’Iran, definendolo il più grande disastro politico nella storia del paese. Lapid, ex giornalista televisivo e leader del partito centrista Yesh Atid, ha espresso forti riserve sulla gestione di questa trattativa. La sua presa di posizione arriva in un momento di crescente tensione politica e di dibattito pubblico sulle relazioni internazionali di Israele.

Yair Lapid, l’ex giornalista televisivo, fondatore del partito centrista Yesh Atid, già ministro degli Esteri e primo ministro per alcuni mesi nel 2022, oggi leader dell’opposizione in Israele, lancia un durissimo attacco contro Benjamin Netanyahu dopo il raggiungimento dell’accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. In un post su X, Lapid ha definito l’accordo il più grande disastro politico della storia di Israele, affermando che Bibi è il principale artefice di tale fallimento. Israeli opposition leader calls Trump's ceasefire deal with Iran the greatest "political disaster" in Israel's history. https:t.coXswOuag9Zn — Trita Parsi (@tparsi) April 8, 2026 «Non c’è stato un disastro politico del genere in tutta la nostra storia» ha affermato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Yair Lapid attacca Netanyahu: “L’accordo con l’Iran è il più grande disastro politico della storia di Israele”

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Netanyahu: «Israele non permetterà la creazione di uno stato palestinese a Gaza. Se l’Iran ci attacca colpiremo con una forza mai vista»Benyamin Netanyahu ha dichiarato che non permetterà la creazione di uno «Stato palestinese a Gaza».

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L’“opposizione” "A differenza tua, io ero sul campo. Ho ordinato di sparare in testa a un terrorista, con le mani ammanettate dietro la schiena" Alla Knesset, Mickey Levy, di Yesh Atid, il Partito di Yair Lapid e Parenzo, dice che loro sono più “bravi” di bengvir. Do x.com