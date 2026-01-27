Netanyahu | Israele non permetterà la creazione di uno stato palestinese a Gaza Se l’Iran ci attacca colpiremo con una forza mai vista

Netanyahu ha ribadito che Israele non consentirà la creazione di uno Stato palestinese a Gaza e ha sottolineato la volontà di usare tutta la forza in caso di attacco dall’Iran, combinando pressione militare e diplomatica per ottenere il rilascio degli ostaggi. La dichiarazione riflette le recenti tensioni nella regione e le posizioni politiche del premier israeliano.

Benyamin Netanyahu ha dichiarato che non permetterà la creazione di uno «Stato palestinese a Gaza». In conferenza stampa, il premier israeliano ha detto di aver sempre creduto che «attraverso la combinazione di pressione militare e diplomatica avremmo potuto, e avremmo voluto, riportare a casa tutti i nostri ostaggi». Ora Israele ha due obiettivi: «Disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza». «Smantellare le armi di Hamas e smilitarizzare Gaza da armi e tunnel. Come concordato con il presidente Trump». Per Netanyahu il piano di pace statunitense per la Striscia rispetterà gli interessi di sicurezza di Tel Aviv.🔗 Leggi su Open.online

Netanyahu ha ribadito la minaccia di una risposta forte e decisa nel caso di un attacco da parte dell’Iran, sottolineando la determinazione di Israele a proteggere i propri interessi.

