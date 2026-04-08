Yair Lapid attacca Netanyahu | Israele trasformato in Stato satellite guerra senza strategia

Poche ore dopo la dichiarazione di cessate il fuoco, il leader dell’opposizione israeliana ha criticato duramente il primo ministro, accusandolo di aver trasformato Israele in uno stato satellite e di condurre una guerra senza una strategia chiara. Durante una conferenza stampa, ha espresso queste opinioni pubblicamente, puntando il dito contro le decisioni prese dal governo in carica. Nessun commento è stato rilasciato da parte dell’attuale esecutivo in risposta alle affermazioni.

In una conferenza stampa tenuta poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco, il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha lanciato un durissimo attacco al primo ministro Benjamin Netanyahu. “Netanyahu ci ha trasformati in uno Stato satellite, ricevendo istruzioni per telefono su questioni fondamentali per la nostra sicurezza nazionale. Questa guerra è stata condotta come se i cittadini israeliani fossero carne da macello. È ora di ammettere la verità: Netanyahu ha perso la testa”, ha affermato Lapid. Secondo Lapid, Netanyahu avrebbe trascinato Israele in un conflitto senza alcuna strategia chiara: “Ha spinto gli Stati Uniti in guerra senza alcuna visione politica su come porvi fine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Yair Lapid attacca Netanyahu: “Israele trasformato in Stato satellite, guerra senza strategia” Yair Lapid attacca Netanyahu: “L’accordo con l’Iran è il più grande disastro politico della storia di Israele”Yair Lapid, l’ex giornalista televisivo, fondatore del partito centrista Yesh Atid, già ministro degli Esteri e primo ministro per alcuni mesi nel... Israele, leader dell’opposizione Lapid: “Netanyahu ha perso la testa”“Netanyahu ci ha trasformati in uno Stato satellite, ricevendo istruzioni per telefono su questioni fondamentali per la nostra sicurezza nazionale. Temi più discussi: Iran, le rivelazioni di Seymour Hersh sul piano di Trump; Dall’Iran all’Ucraina: la dipendenza europea dagli arsenali USA è un rischio strategico; Iran, l'inchiesta di The Intercept: Il Pentagon nasconde le perdite; Israele, obiettivo Litani in Libano: tra risorse e ideologia. Yair Lapid attacca Netanyahu: Israele trasformato in Stato satellite, guerra senza strategiaIn una conferenza stampa tenuta poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco, il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha lanciato un durissimo ... laprimapagina.it Netanyahu stretto tra la resa dei conti interna e TrumpIl capo dell'opposizione Yair Lapid, che aveva sostenuto l'impresa bellica contro l'Iran sin dall'inizio parlando di unità di fronte a una minaccia esistenziale, nella prospettiva di una de-escalation ... ansa.it “Non c'è mai stato un tale disastro politico in tutta la nostra storia. Netanyahu ha fallito politicamente, ha fallito strategicamente e non ha soddisfatto uno solo degli obiettivi che lui stesso si è prefissato”. A dirlo su X è, all’alba di mercoledì 8 aprile, Yair Lapid, fon - facebook.com facebook “Non c'è mai stato un tale disastro politico in tutta la nostra storia. Netanyahu ha fallito politicamente, ha fallito strategicamente e non ha soddisfatto uno solo degli obiettivi che lui stesso si è prefissato”. A dirlo su X è, all’alba di mercoledì 8 aprile, Yair Lapid, fon x.com