Israele leader dell’opposizione Lapid | Netanyahu ha perso la testa

Il leader dell’opposizione israeliana ha dichiarato che il premier ha perso il controllo e ha affermato che Netanyahu ha coinvolto gli Stati Uniti in un conflitto senza avere una strategia chiara per concluderlo. La critica si concentra sulla mancanza di una visione politica nel gestire la situazione e sulle decisioni prese dal governo in carica. La polemica si inserisce in un momento di tensioni crescenti tra Israele e altri attori internazionali.

“Netanyahu ci ha trasformati in uno Stato satellite, ricevendo istruzioni per telefono su questioni fondamentali per la nostra sicurezza nazionale. Questa guerra è stata condotta come se i cittadini israeliani fossero carne da macello. È ora di ammettere la verità: Netanyahu ha perso la testa”. Con queste parole, in una conferenza stampa poche ore dopo l’annuncio del cessate il fuoco, il leader dell’opposizione Yair Lapid ha attaccato il primo ministro israeliano. “Netanyahu ha spinto gli Stati Uniti in guerra senza alcuna visione politica su come porvi fine. Ha prodotto il peggior risultato possibile: il regime iraniano non è stato sconfitto, la minaccia nucleare non è stata eliminata, i missili balistici e i razzi di Hezbollah sono ancora puntati su ogni casa in Israele. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Israele, leader dell’opposizione Lapid: “Netanyahu ha perso la testa” Yair Lapid attacca Netanyahu: “L’accordo con l’Iran è il più grande disastro politico della storia di Israele”Yair Lapid, l’ex giornalista televisivo, fondatore del partito centrista Yesh Atid, già ministro degli Esteri e primo ministro per alcuni mesi nel... Péter Magyar leader dell'opposizione in Ungheria accusa Orban di "revenge porn", "ha un mio video intimo"A due mesi dalle elezioni parlamentari è battaglia politica in Ungheria dove Péter Magyar sfida Viktor Orban. Temi più discussi: ISRAELE – Via libera al Bilancio record tra sirene e scontro politico - Moked; Israele, approvata la legge per la pena di morte ai terroristi; Guerra permanente, il pilastro del bilancio israeliano; Israele. Esercito sotto pressione: allarme carenza di truppe. Yair Lapid attacca Netanyahu: L’accordo con l’Iran è il più grande disastro politico della storia di IsraeleYair Lapid, leader dell'opposizione in Israele, attacca Netanyahu dopo l'annuncio di cessate il fuoco di due settimane. Un disastro politico L'articolo Yair Lapid attacca Netanyahu: L’accordo con l ... msn.com Nessuno può spingere Trump, dice a Euronews il leader dell'opposizione israelianaIn un’intervista a Euronews, Yair Lapid ha respinto le accuse secondo cui Netanyahu avrebbe spinto gli Stati Uniti ad attaccare l’Iran, mentre crescono i dubbi su obiettivi divergenti nella guerra con ... it.euronews.com "OSCURITÀ ETERNA" Questo è il nome dell'operazione che Israele sta portando avanti in questo momento. Un bombardamento in piano giorno su Beirut, si parla di più di 300 morti ma gli ospedali sono al collasso e ancora non si hanno notizie. È una strage - facebook.com facebook L'analista Milshtein: ''In Israele molta frustrazione, l'Iran fa più paura dopo la guerra'' x.com