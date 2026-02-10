Mandorlo in Fiore presentata alla Bit la 78esima edizione della festa | i gruppi e il programma

Oggi a Milano è stata presentata ufficialmente la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. La festa, che si svolgerà tra qualche settimana, mette insieme gruppi di diverse nazionalità, musica e tradizioni. La presentazione si è tenuta alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, e ha svelato il programma e i gruppi che parteciperanno. Si prevede un evento ricco di incontri e spettacoli, che richiameranno visitatori da tutta Italia e dall’estero.

È stata presentata oggi, martedì 10 febbraio, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore, la manifestazione che celebra l’incontro tra popoli attraverso tradizioni, musica e cultura. L’appuntamento si svolgerà ad Agrigento dal 7 al 15 marzo con un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Mandorlo in Fiore 78 Mandorlo in fiore a “scartamento ridotto”, budget limitato per l’edizione 2026 Il Mandorlo in fiore di Agrigento nel 2026 avrà un’edizione molto diversa dal passato. Este in Fiore, il programma della 23esima edizione dedicata a Beatrice I d'Este Dal 17 al 19 aprile, la 23ª edizione di Este in Fiore trasforma il centro storico in un'esplosione di colori e profumi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mandorlo in Fiore 78 Argomenti discussi: Pozzo Monnafarina, braccio di ferro al Tribunale delle Acque: respinta l’istanza di verifica tecnica. Alla BIT di Milano la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore dal 7 al 15 marzoLa kermesse, in programma ad Agrigento dal 7 al 15 marzo, animerà la città con un calendario ricco di appuntamenti ... grandangoloagrigento.it Festa del Mandorlo in Fiore a Tejeda: un’occasione per scoprire l’identità delle CanarieAppuntamento il 6, 7 e 8 febbraio 2026, tre giorni in cui le strade acciottolate del villaggio fra i ‘Borghi più belli di Spagna’ si trasforma in un vivace palcoscenico di musica, danza, gastronomia e ... quotidiano.net MANDORLO IN FIORE DAL 07 AL 08 MARZO Bus GT €100 Ticket non incluso PER SCOPRIRE IL PROGRAMMA Info & Prenotazioni:339 473 0749 Partenza da: • Palermo – Piazzale Giotto • Villabate [email protected] - facebook.com facebook Primavera Narese -Sagra del Mandorlo in Fiore 16 marzo 2026 #naro #agrigento #eventisicili26 #visitsicilyinfo #yummysicily facebook.com/primaveranarese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.