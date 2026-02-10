Mandorlo in Fiore presentata alla Bit la 78esima edizione della festa | i gruppi e il programma

Oggi a Milano è stata presentata ufficialmente la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. La festa, che si svolgerà tra qualche settimana, mette insieme gruppi di diverse nazionalità, musica e tradizioni. La presentazione si è tenuta alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, e ha svelato il programma e i gruppi che parteciperanno. Si prevede un evento ricco di incontri e spettacoli, che richiameranno visitatori da tutta Italia e dall’estero.

È stata presentata oggi, martedì 10 febbraio, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore, la manifestazione che celebra l’incontro tra popoli attraverso tradizioni, musica e cultura. L’appuntamento si svolgerà ad Agrigento dal 7 al 15 marzo con un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

