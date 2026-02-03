Avengers | Doomsday il ritorno degli X-Men non sarà come nei vecchi film

I Mutanti della Marvel torneranno presto sul grande schermo, ma con un volto diverso da quello a cui eravamo abituati. Nei prossimi film, gli X-Men entreranno nel franchise degli Avengers, ma non ritroveremo i personaggi come li avevamo visti nelle vecchie storie. La loro presenza cambierà, e i fan dovranno prepararsi a un nuovo modo di vederli in azione.

I Mutanti della Marvel debutteranno nel franchise nel prossimo film ma non torneranno come li avevamo lasciati nella saga a loro dedicata. La confusione del franchise sugli X-Men ha contribuito al declino della saga ma ora i Mutanti capitanati da Wolverine debutteranno nel Marvel Cinematic Universe in maniera diversa rispetto al passato. Il passaggio di Logan in Deadpool & Wolverine non ha fatto chiarezza. Non abbiamo ancora idea di come appaiano gli X-Men sulla Terra-10005, e Avengers: Doomsday è attesa dai fan anche per capire in che modo verranno introdotti i personaggi nel Multiverso di Kevin Feige, che includerà anche i Fantastici Quattro.

