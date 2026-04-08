Durante un'intervista, Triple H ha spiegato cosa lo infastidisce maggiormente nel backstage della WWE. Ha condiviso che alcune dinamiche tra i membri dello staff e le tempistiche delle riunioni sono fonti di frustrazione per lui. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su aspetti pratici e organizzativi, senza fare riferimenti a eventi specifici o a persone coinvolte.

Triple H non ha voluto trattenersi nel parlare di cosa lo fa sentire frustrato dietro le quinte della WWE, e adesso grazie alle sue dichiarazioni sappiamo di che cosa si tratta. Nel corso della sua apparizione al podcast di Cody Rhodes “What Do You Wanna Talk About?”, HHH ha parlato apertamente di quello che lui definisce un problema ricorrente tra i wrestler, ossia farsi consumare mentalmente da cose che a lungo termine non hanno nessuna importanza. Secondo la sua prospettiva, avendo attraversato numerose fasi di una carriera nel wrestling, è frustrante vedere talenti che perdono di vista le cose davvero importanti. Le parole di Triple H nel dettaglio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H rivela quello che più gli dà sui nervi nel backstage

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